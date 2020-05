Inglismaa kõrgliigas astuti järgmine samm jätkamise suunas

Klubid jätkavad treeninguid limiteeritud gruppides, kuid nüüd võivad nad olukordi harjutades ka kontakti luua. Ebavajalikke kokkupuuteid tuleks siiski endiselt vältida. Mängimisega ja ka ühistreeningutega alustatakse, kui olukord on piisavalt ohutu.

Premier liiga mängijatel nii nagu kogu personalil tuleb kaks korda nädalas läbida koroonaviiruse testimine, sest ainult nõnda saab olla kindel, et tehakse ohutult tööd. Pärast 1744 testi on teada, et koroonaviirusesse nakatumiste arv püsib endiselt kaheksa juures ja järgmised tulemused saabuvad juba 28. mail.