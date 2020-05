Tänak ajast, mil tema sõitjakarjäär oleks peaaegu lõppenud: oleksin ralliga igal juhul seotuks jäänud

2013. aastal kihutas Tänak vaid Eesti ja Läti rallidel ning on korduvalt tunnistanud, et oleks sõitjana peaaegu kiivri varna riputanud. Järgmisel hooajal sai ta aga taas võimaluse MM-sarjas kihutada ega andnud seda käest.

«Ma ei ütle, et oleksin rallispordist minema jalutanud,» kostab praegu Hyundaid taltsutav Tänak, et poleks ta pärast 2012. aastat sõitjana jätkanud, oleks ta armastatud alal mõnes muus rollis.

Eestlaselt küsiti, millist nõu annaks ta nüüd nooremale endale. «Ma pole kindel, et noored sõitjad nõu saades kuulaksid. On asju, mida tuleb ise õppida, mida ma ei teinud kiiresti. Ralli on keeruline ala, kus toimub korraga palju asju. Kogemus on väga oluline, samas tuleb olla ka andekas, kiiresti õppida ja palju infot pardale võtta,» vastas ta.