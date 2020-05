Soome laskesuusaliit käib 240 000 euro nimel riigiga kohut, ministeerium muudab pidevalt oma juttu

Alguses öeldi, et alaliit ei esitanudki taotlust, siis öeldi, et see jäi hiljaks ja viimaseks põhjuseks toodi välja, et taotlus on kadunud internetisügavustesse. «Sellised väited olid solvavad. Tundsime end väga halvasti, sest teadsime, et esitasime taotluse,» ütles laskesuusatajate president Kalle Lähdesmäki.