Kas tühjad tribüünid on kaotanud jalgpallis koduväljakueelise? Statistika annab vastuse

FOTO: Poolfoto via www.imago-images.de/imago images/Poolfoto

Publikuta St. Pauli staadion (pildil) on Saksamaa jalgpallis tõeline haruldus.

Euroopa jalgpallilliigad on taas hoogu sisse saamas ning mängudega on taasalustatud viies kõrgliigas: Fääri-Saartel, Eestis, Saksamaal, Armeenias, Tšehhis ja Ungaris. Esimesed tulemused aga näitavad, et koduväljakueelist väljakuperemeestel enam ei ole.