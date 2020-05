Ricciardo kinnitas kuluaarides räägitud kuulujuttu

Ricciardo teatas kuu alguses, et lahkub selle hooaja järel Renault’st ning liitub McLareniga. Ta võtab endale Carlos Sainz juuniori koha, kes omakorda asendab Ferrarist lahkuvat Sebastian Vettelit. Tegelikult pidas Ricciardo ka ise Ferrariga läbirääkimisi, kuid kuigi kaugele need ei jõudnud.

«Alustasin Ferrariga läbirääkimisi juba mõned aastad tagasi (toona esindas Ricciardo Red Bulli – toim) ning need kandusid edasi sellesse aastasse. Ma isegi ei eita seda, kuid meie kohtumised ei osutunud viljakaks,» ütles Ricciardo Autospordile.

30-aastase Ricciardo sõnul mõistab ta, miks Ferrari otsustas käed lüüa viis aastat noorema Sainziga. «Ta sobib sinna meeskonda hästi. Ma ei mõtle niimoodi, et miks mind ei valitud. Carlos oli eelmisel hooajal väga tugev. Ta on praegu kuum kaup,» kiitis ta konkurenti.

Ricciardo on startinud 171 F1 GP-l. Ta on võitnud seitse sõitu ja tõusnud veel 29 korda poodiumile. Tiimidest on ta esindanud Toro Rossot, HRTd, Red Bulli ja Renault'd.