Latvala pole lootust kaotanud: järgmise generatsiooni auto sobiks minu sõidustiiliga hästi

«Olen 2022. aasta regulatsioonide suhtes põnevil. Nende autodega on raskem sõita ja see peaks minu sõidustiilile hästi sobima,» spekuleeris Latvala. Ta lisas, et 35 pole rallisõitja mõttes veel mingi vanus ning tema hinnangul kannataks sõita kuni 40. eluaastani.

Seega tunneb Latvala, et temas on järel veel mitu head rallisõitja aastat. Et neid kiiruskatsetel ka realiseerida, tuleks tal end tagasi MM-sarja murda. Üks võimalus on seda teha Soome MM-rallil, kus Latvala teeb erasõitjana kaasa Toyota WRC autoga.