Raske sõltuvus maksis jalgpallikoondislasele töökoha: ta võttis klubi trahvikassast raha

Forren kuulub veel viimaseid päevi Norra kõrgliigaklubi Molde hingekirja, kuid eile andis võistkond teada, et palluri leping lõpeb maikuuga. Põhjuseks just trahvikassast raha võtmine võlgade tarbeks.

32-aastane kaitsja tuli sõltuvusega päevavalgele telekanalile TV2 antud usutluses. «Mul on olnud probleeme alates ajast, mil hakkasin ise raha teenima. Tegemist on haigusega, mida mul on raske tunnistada,» ütles Forren.