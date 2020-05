Video ⟩ Järveoja aitas «Õhtu» saates auto välja loosida

Enne vastutusrikka ülesande täitmist andis Järveoja saatejuhtidele ka intervjuu, milles tunnistas, et isu tööle naasta on suur.

Küsimusele, kuidas ta praegusel ajal üldse kaardilugemisoskusi soojana saab hoida, vastas Järveoja: «Keeruline on seda harjutada, praktikas saab seda teha ainult autos olles. Loodan, et saame õige pea sõita.»

Eile sai selgeks, et Eesti Autospordi Liit ja DirtFish korraldavad Lõuna-Eestis ralli, mis toimub kas juulis või augustis. Järveoja sõnul kulub nii talle kui Ott Tänakule praegu ära iga kilomeeter. MM-karusselli kohta sõnas ta, et ilmselt on esimene koroonajärgne etapp augustis Soomes, kuid seda veel päris kindlalt öelda ei saa.