Venemaa lubab jalgpallipubliku staadionitele

Venemaa peatas koroonaviiruse leviku tõttu märtsi keskel jalgpallimängud ning plaanib kohtumistega taasalustada 21. juunil. «On oluline, et jalgpalli meistrivõistlused jätkuksid pealtvaatajatega, olgugi et neid on vähe,» rääkis spordiminister Matõtsin.