Hiljutised koroonatestid Premier League'i graafikut pea peale ei pööranud

Koroonapandeemia tõttu 13. märtsist pausil olevale Premier League'ile puhutakse uuesti hoog sisse 17. juunil, mil peetakse tagantjärele kaks pidamata 28. vooru kohtumist: Aston Villa vs. Sheffield United ning õhtu maiuspala Manchester City vs. Arsenal.

Seejärel jätkatakse 19.-21. juuni nädalavahetusel juba tavapärase graafikuga ning kolm päeva jooksul peetakse kõik kümme matši. Kokku on hooaja lõpuni mängimiseks pidada veel 92 kohtumist.

Inglismaa meistrivõistluste tabelitipus seis just ülemäära põnev pole, sest Liverpoolil on Manchester City ees 25-punktiline edu. Küll aga tõotab tulla põnev heitlus eurosarja kohtade nimel, samuti ka liigasse püsimajäämise nimel.