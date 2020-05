Tänak ja Rovanperä on rallisimulaatorite osas ühel meelel

«Olen rallit nii väga igatsenud, et investeerisin vahepeal isegi simulaatorisse,» sõnas Tänak hiljutises usutluses Autospordile. «Olen seda paaril korral kasutanud, kuid see ei ole ikka päris sama asi. Miski ei asenda kiivri pähe panemisega saabuvat ärevust ja rallidega kaasnevat võistluspõnevust.»

Nooremat põlvkonda esindav Rovanperä on maailmameistriga samal arvamusel. «Rallisimulaatorid pole väga tõetruud,» sõnas ta, ent lisas, et ringraja puhul on olukord vähe teine. «Ringrajasimulaatorid on palju autentsemad. Näeme praegugi iRacing sarjades ju väga palju professionaale.»