Esimese ametliku ratsavõistluse stardikohad läksid nagu soojad saiad

Meie tippratsutajad keskendusid enda sõnul võistlusvabal perioodil eelkõige noortele hobustele ja nii mõnelgi olid põhihobused kergema treeningu peal. Paul Arguse sõnul oli tal raske end treeningutele motiveerida, sest suur motivaator – võistlused – olid puudu. Hanno Ellermann lisas, et see oli hea aeg keskenduda treeningus detailidele, millega kiirel võistlusperioodil aega tegeleda pole. Mõlemad avaldasid heameelt, et võistlushooaeg sai lõpuks avatud.