Malcolm Wilsoni hinnangul pole WRC-sarjas praegu piisavalt isikupäraseid sõitjaid

Ajakirjanik Loic Rocci keskendus vestluse käigus pikemalt sellele, kuidas meedia WRC-sarja kajastab. Kuigi on hea, et autoralli on oma ülekannetega kolinud täies mahus interneti, on see suuresti sundlüke, kuna suuremad Euroopa ja Briti meediaväljaanded ei käi lihtsalt enam võidukihutamistel kohal.

Wilsoni hinnangul ei aita meediakajastusele kaasa ka praegused sõitjad, kellel lihtsalt puudub varasemate põlvkondade isikupära. «Rallis pole tõesti praegu karismaatilisi sõitjaid. Samas, kui vaatame seda meeskonna vaatenurgast, siis näiteks M-Sport ei saakski lubada enam Colin McRaed oma ridadesse,» lausus ta ja jätkas.

«Kui esindasime autotootjat, oli see võimalik, sest siis oli tähtis lihtsalt MM-sarjas osalemine. Rahanumbrid ei mänginud rolli. Praegu töötame aga väga piiratud eelarvega. Seetõttu on ka õnnetused väga kulukad ja selle parimaks näiteks on see, mis juhtus Kris Meeke'i ja Citroeni vahel (meeskond vallandas pärast järjekordset väljasõitu briti - toim.). Ühel hetkel tuleb lihtsalt aeg, millal sul tuleb öelda stopp.»

Wilsonilt uuriti ka korduvalt, kuidas oleks võimalik sarja populaarsust suurendada, kuid sellele võtmeküsimusele tal paraku vastust polnud.

Lõpetuseks peatuti hübriidide teemal. Kui enne koroonapandeemiat oli Wilson veendunud, et uue tehnoloogia kasutuselevõtt aitaks sarjale populaarsusele kaasa, siis praegu ta enam nii kindel pole.