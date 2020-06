WRC-tiimid jõudsid testimise osas üksmeelele

Nimelt keelas Rahvusvaheline Autoliit (FIA) aprilli keskpaigas meeskondadel testimise, kuid see keeld sai maiga ühele poole. Portaal Rallye Magazine raporteerib nüüd, et meeskonnad on omavahel jõudnud lisaks üksmeelele, et masinaid hoitakse garaažis juuni teise pooleni, kuid seejärel tahetakse iga hinna eest neljarattalistele põrgulistele taas valu anda.