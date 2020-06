Tänavune Tallinn International Horse Show jääb ära

Otsus ei tulnud korraldajatele kergelt, sest sündmus on vajalik nii meie sportlastele, kui ka väga oodatud kõikide Eesti ratsaspordi fännide seas. Kahjuks on aga koroonaviirusest tingitud eriolukord mõjutanud ürituse toetajate majanduslikku olukorda, mis ei võimalda neil samas mahus ratsaspordi suursündmusesse panustada. Lisaks leidsid korraldajad, et kuna uus viirus ei ole nii Eestist kui meie lähiriikidest täielikult kadunud, on parem vältida riske, mis tekivad siseruumides peetaval võistlusel tuhandetele pealtvaatajatele.