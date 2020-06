Video ⟩ NBA meister klohmis läbi Los Angelese tänavatel marodööritsenud meeleavaldaja

Videost on näha, kuidas Smith on mehe pikali jooksnud ning asunud maaslamajat jalaga peksma.

Endise tippkorvpalluri sõnul võib videost jääda vale mulje ning mees soovis juhtunust esitada omapoolse versiooni. «Ma tahan, et kõik teaksid tõde enne, kui kuulevad mingit muud versiooni. Üks valge kutt ei teadnud, kuhu on sattunud ning kukkus minu masinat lõhkuma. See juhtus täiesti tavalises elamurajoonis. Seal lähedal ei olnud mitte ühtegi poodi lähedal ega midagi sarnast. Ta lihtsalt lõhkus mu autoakent. Võtsin ta maha ja kütsin ta tagumiku kuumaks,» rääkis Smith CBS Spordile.