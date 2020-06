KEHAKULTUUR ⟩ Uus hobi pani Arsenali väravavahi Rovanperäle kirjutama

Arsenali pallur tunnistas, et peagi võib ta kogemuste hankimiseks Arsenalist laenule minna, kuid seda peab enne hoolikalt kaaluma. Halva valiku korral võib asi üsna nukralt lõppeda. «Katsud puitu või sootuks vigastad ennast. Peame selle treeneritega hoolikalt läbiarutama,» rääkis Hein.

Eriolukorra tekkimisel otsustas noormees Inglismaalt kodumaale naasta ja Eesti jalgpallikoondise vaatevälja kuuluv Hein tunnistas, et tal vedas oma reisi ajastades. Pikemalt oodates tulnuks Inglismaale jääda või otsida keerulisemaid teid Eestisse.

Eriolukorra ajal avastas 18-aastane Arsenali akadeemia jalgpallur enda jaoks discgolfi ja on üsna usinalt Eesti metsades seda ka harrastanud. Kui nägi, et Soome rallitäht Kalle Rovanperä soovib leida põnevaid radu, kus discgolfi mängida, siis võttis Hein sotsiaalmeedias soomlasega ka ühendust, kuid kahjuks jäi sedapuhku vastuseta. Siiski lubas eestlane, et käib võimalikult palju nüüd Tallinna lähistel kettaid loopimas ja ehk trehvab ta ka andekat rallimeest.