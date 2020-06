Foto ⟩ Liverpooli jalgpallimeeskond laskus George Floydi toetuseks kollektiivselt ühele põlvele

Unity is strength. #BlackLivesMatter

«Ühtsuses on tugevus #BlackLivesMatter,» kirjutati postituse juurde.

Minneapolise politsei arreteeris 46-aastase George Floydi võltsraha kasutamise tõttu. Politseinik Derek Chauvin surus mustanahalise Floydi asfaldile ja asetas põlve seitsmeks minutiks kinnipeetu kõrile, kuigi ohver ütles, et ei saa hingata. Kogu tegevus jäi ka videolindile ning tänaseks on politseinik ametist vabastatud ning saanud süüdistuse tapmises.

Floydi toetuseks on toetust avaldanud ka teised Inglise kõrgliiga tähed.

Näiteks võttis Twitteris sõna tumedanahaline Manchester Unitedi ründaja Marcus Rashford. «Olen püüdnud mõista, mis maailmas toimub. Ajal, mil palutakse inimestel koos töötada ning üksteise kõrval seista, näime olevat jagunenud rohkem kui kunagi varem. Inimesed kannatavad ja me vajame vastuseid. Mustade elud on olulised, mustanahaliste kultuur ja kogukonnad on olulised,» teatas Rashford.