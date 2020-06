Portaal: Soome MM-etapi korraldajad on nõus rallipargi fännidele sulgema

Rallimaailma praegused suurnimed peaksid Soomes sõitma 6.-9. augustini, kuid on räägitud, et koroonaviiruse tõttu lükatakse võistlus edasi sügisesse. Viimati kihutati MM-sarjas märtsi keskel Mehhikos.

Soome ralli korraldajad jätkavad praegu piletimüügiga ning kavatsevad pääsmeid hakata postiga välja saatma juuni keskel. Kas võistlus üldse toimub, sõltub DirtFishi sõnul väga palju valitsuse soovitustest.

«Viimased uudised Helsingist räägivad, et lubatud inimeste arv avalikel üritustel läheb kõrgemaks, praegu on see 50 inimest. Eriluba vajavatele massiüritustele on juuli lõpuni lubatud 500 inimest,» kirjutas DirtFish.

Üks allikas lisas portaalile: «Augustis on Soome planeeritud palju suuri sündmusi, mis vajavad, et lubatud inimeste kõrgem arv hakkaks kehtima varem kui 31. juulil. Kui kuupäev tuuakse ettepoole, on neil ralliks võimalus. Kui mitte, siis on väga raske näha, kuid tervitab Soome oma piiridel tuhandeid fänne vaid paar päeva pärast keelu lõppemist. Ja kui Soome ei saa vastu võtta tuhandeid toetajaid, on võistlust raske majandada.»

DirtFishi andmeil räägitakse rallimaailmas, et seni edasi lükatud rallidest võib ilmselt ainsana toimuda Sardiinia etapp. Soome nihutatakse võib-olla septembrisse ning järgmisena peaks teatama võistluse edasi lükkamisest Uus Meremaa (3.-6. september).