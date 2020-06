Foto ⟩ Laskesuusatäht Dorothea Wierer hakkab nüüd veelgi rohkem pilke püüdma

Wierer hakkab nüüd ringi vurama Audi RS Q3ga. Et auto on erkroheline, tundub tõenäoline, et 30-aastane edukas sportlane hakkab püüdma senisest rohkem pilke. Auto värv on lihtsalt sedavõrd silmatorkav!

Muide, Wierer rääkis Norra Rahvusringhäälingule NRK, et hooaja järgne aeg on tema jaoks olnud raske. «Olin alati väsinud. Aprillis käisin pidevalt kohtumiselt kohtumisele. Ma ei saanud isegi õigesti süüa. Sõin autos järgmisele kohtumisele sõites.

See on keeruline, aga rahvuskoondisel on palju kokkuleppeid, käin sponsorite üritustel, intervjuudel ja fotosessioonidel. Kui kõik kokku panna, on seda väga palju. Lisaks harjutan meeletult. Muutusin nagu masinaks, kellel polnud aega lõõgastuda.»

Nüüd on Wierer saanud aga ka rohkem puhata ning ta tunneb end paremini. Ta ei öelnud välja, et jätkab spordiga 2022. aasta Pekingi olümpiani, kuid rääkis, et see on tema eesmärk.