VIDEOD ⟩ USA korvpallurite seitse kaotust, mis viisid 28 aastat tagasi Dream Teami loomiseni

FOTO: imago sportfotodienst via www.imago-images.de/imago images/Horstmüller/Scanpix

Eelmise aasta korvpalli MM lõppes USA koondisele fiaskoga, sest ei jõutud isegi nelja parema sekka. Seda vaatamata asjaolule, et jänkid on juba viimasel 28 aastal moodustanud koondise NBA mängumeestest. Alati pole see nii olnud, kuid miks tuli ameeriklastel ühel päeval hakata vaatama NBA ässade poole?