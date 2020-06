Eesti koondise korvpallur hakkab mängima Saksamaa kõrgliigas

Naiskond ootas Pokki enda ridadesse juba möödunud sügisel, kuid suvel raske põlvetrauma saanud eestlanna pidi minema operatsioonile. «Vigastasin meniskit, millest oli tükk väljas. Eestis tehtud MRT-uuring näitas lisaks sellele traumale veel ka, et mul on ristatiside katki. Selline olukord oli kestnud juba umbes poolteist aastat. Ehk siis sidemed olid mingil hetkel katki läinud, aga kuna mu jalad on tugevad, siis ei tundnud seda.»

Tänaseks päevaks on Pokk aktiivselt taastusraviga tegelenud pea aasta ja on enda sõnul hetkeseisuga rahul. «Teadsin kohe, et oodata on pikemat taastusravi. Mul treenimiseks roheline tuli, aga hetkel võtame pigem rahulikult ja tasapisi paneme koormust juurde.»

Individuaalsete treeningutega alustas ta juba septembris. «Lisaks füsioteraapiale olen kõvasti rassinud jõusaalis ja teinud individuaaltrenne treener Jano Kuntsi juhendamisel. Põhirõhk on olnud pallikäsitlusel, viskamisel ja tehnikal. Tegelen kõvasti oma nõrkade külgede lihvimisega.»

2017/2018 hooajal hooajal aitas Pokk naiskonnal tõusta Saksamaa meistriks ning EuroCupis näidati alagrupiturniiril samuti häid esitusi, kuigi edasipääs jäi napilt võtmata. Uuel hooajal loodab Pokk murda põhiviisikusse ja aidata klubi taas meistriks. «Kelterni eesmärk on taas meistriks tulla. Isiklikult oleks tore ka karikavõitjaks tulla, see saavutus on mul veel puudu. Mind nähakse naiskonnas põhitegijana, seega pean hooaja alguses olema täielikult valmis. Palju tööd on selle nimel tehtud ja loodan, et sügisel kajastub see ka mu mängus.»