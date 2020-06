Kui andmed seda lubavad, tõstetakse staadionite avamise teema Itaalias päevakorda

Milanos asuva San Raffaele haigla peaarst Alberto Zangrillo sõnas hiljutises usutluses telekanalile RAI, et viimase kümne päeva jooksul võetud proovides on viiruseosakeste osakaal märkimisväärselt vähenenud, kui võrrelda neid aasta alguse proovidega. Ehk teisisõnu, Zangrillo sõnul on koroonaviirus suve saabumisega tagasi tõmbunud.

Itaalia tervishoiu aseminister Sandra Zampa asjadest ette ruttama aga ei tõtanud. «Ootame enne uut informatsiooni ja seejärel räägime täpsemalt edasi. Asjalood on tõepoolest paranenud ja viirus näib ohutum, kuid see siiski eksisteerib, mistõttu ei tasu meil valvsust kaotada,» sõnas ta raadiojaamale Punto Nuovo.

Lisaks uuriti Zampalt, kas tänavu suvel võiks Itaalias ka staadioneid publikule avada. «Seda otsustavad andmed. Ootame need ära ning seejärel saame inimeste staadionile lubamise küsimuse päevakorda võtta. Praegu see veel laual pole.»

George Washingtoni Ülikooli professori Leana Weni sõnul on Zangrillo väljaütlemised aga täiesti hoolimatud. «See ei tugine mingitel tõenditel ning tekitab inimestes võltsturvatunde.» Sama meelt on ka WHO epidemioloog Maria Van Kerkhove: «Viiruse omadused pole muutunud. See on jätkuvalt inimesele ohtlik.»