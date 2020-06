Koomast üles ärganud Inglise jalgpallur hakkas ootamatult prantsuse keeles rääkima

Endise Manchester Unitedi kasvandiku elu muutus täielikult 2012. aastal, kui ta sattus 22-aastaselt autoavarisse. Mehe vigastused olid nii tõsised, et arstid otsustasid ta kunstlikku koomasse viia. Kuus päeva hiljem toodi ta teadvusele, kuid ees ootas pikk tervenemistee.

Vahetult pärast üles ärkamist hakkas Curtis rääkima prantsuse keeles ning tegi seda nii puhtalt, et üks prantslasest medõde uurist talt, millisest riigi osast ta on pärit. Paraku kestis too dialoog vaid väga lühikest aega, sest kui noormees mõistis, et ta on haiglas, kadus ka esmane kõnevõime. See küll taastus, ent seejärel oli ta taas britt.

Kui Curtise isa vahejuhtumist kuulis tegi ta väikest uurimustööd ning avastas, et nende perekonna juured pärinevad tõesti Normandiast, kuid see kõik jääb 19. sajandi algusesse. «Kui praegu mu nimi YouTube'i toksida, siis ringleb palju teooriaid, et inimaju on võimeline talletama endas põlvkondadetagust informatsiooni. See on hullumeelne,» sõnas Curtis usutluses BBC-le.

Kui noormees 2012. aasta novembris haiglast välja kirjutati, oli ta naelutatud ratastooli ning tema mälu töötas nii lühiajaliselt, et ta pidi kõik oma tegevused veerandtunnise intervalliga märkmikusse kirja panema. Lihtsalt selleks, et meenutada endale, et ta on juba sel päeval söönud või pesemas käinud.

Arstid ütlesid, et Curtise uuesti kõndima hakkamise tõenäosus on äärmiselt ebatõenäoline. Sama pessimistlikud olid nad ka tema ajutöö osas. Ent vähem kui aastaga oli noormees uuesti jalul ning praegu mängib ta taas amatöörtasemel jalgpalli. Mõistuski on taastunud ligemale 100-protsendiliselt.