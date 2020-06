Soome ja Uus-Meremaa MM-ralli jäävad ära

Kui Soome ralli ärajäämist on WRC kinnitanud ka oma kodulehel, siis Uus-Meremaa kohta peaks ametlik teade välja saadetama homse päeva jooksul. Praegu raporteeris sellest ralliportaal DirtFish.

«Tegemist oli mu karjääri raskeima otsusega, kuid viimased paar kuud on näidanud, et praegu on õhus lihtsalt liiga palju küsimärke,» lausus Soome ralli promootor Jani Backman Yle-le. Tema sõnul oleks suure hulga inimeste Soome toomine lihtsalt liiga riskantne.

Arutluse all oli ka ralli edasilükkamine sügisesse, kuid sellest variandist otsustati loobuda. Backmani sõnul oli Soome ralli ärajätmise otsus nende oma ning Rahvusvaheline Autoliit (FIA) ning WRC-promootor selles rolli ei mänginud.

See tähendab, et autoralli MM-karussellile lükatakse kõige varasemal juhul uuesti hoog sisse alles septembri lõpus, kui on kavas Türgi võidukihutamine. Pärast seda on kalendris veel Saksamaa, Walesi ja Jaapani rallid, kuigi neist viimase kohal hõljuvad samamoodi mustad murepilved.

Samas on jätkuvalt variant, et aasta teises pooles kihutatakse veel ka kas Argentina või Sardiinia teedel, kuna nimetatud rallid on esiti vaid edasi lükatud, mitte ära jäetud.