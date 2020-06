Tommi Mäkinen: ralli ärajäämine on Soome riigile suur kaotus

Soomlasest tiimijuht sõnas Ilta Sanomatele ärajäämise otsust kommenteerides, et tegu on suure pettumusega, mis ei tulnud talle siiski üllatusena. «Need on väga halvad uudised. Muidugi oli eeldada, et asjad võivad niimoodi minna,» ohkas Mäkinen.