Video ⟩ Rallilegend Margus Murakas:«Ekraanil kellegi tagaajamine on märk muutuvast ajast»

Kas oled sama kiire kui Margus Murakas?

Iga episoodi järel on võimalik võtta mõõtu nii rallitähtede kui ka Eesti kiireima virtuaalse rallisõitjaga. Sellele, kes sõidab rallitähega võrreldava tulemuse või suudab ületada «CrazyNevada» aja, on välja pandud ka auhinnad. Esimesel nädalal on selleks PlayStation 4 mängupuldid.