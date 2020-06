Tüliõun sai maha maetud: Klæbo sõlmib suusaliiduga lepingu

Erimeelsused Klaebo ja Norra suusaliidu vahel on kestnud pea aasta. Eriti palju segadust tekitas küsimus, millal on suusatajal õigus presenteerida isiklikke sponsoreid ning millal peab ta kandma suusaliidu toetajatate logosid. Tülile andis hoogu juurde ka asjaolu, et sageli olid norralase isiklikud toetajad ja suusaliidu sponsorid teineteise konkurendid.

Norra murdmaasuusatamise alajuhi Espen Bjervigu sõnul on nüüd erimeelsused lahendatud ning vastavaid punkte reguleeriv leping saab Klaeboga kohe-kohe alla kirjutatud. «Saime kokkuleppele ja kirjutame pärast tänast treeningut lepingule alla. Mul oli Johannesega konstruktiivne vestlus ning minule ei tulnud ühtse arusaamiseni jõudmine üllatusena. Alati on muidugi hea, kui kõik saab lõplikult ka paberile kirja pandud,» sõnas Bjervig VGle.

Lisaks kokkuleppele suusaliiduga sõlmis kolmekordne olümpiavõitja eile isikliku sponsorlepingu ka kütusekett UNO-Xiga. Värske kontraht toob Klæbole viie hooaja jooksul sisse umbes 2,4 miljonit eurot.

Norralane oli viimaste arengute üle mõistagi õnnelik ning leidis aega kohalikule meediale selgitusi anda. «Olen väga rahul, kuidas asjad on kulgenud. Eile sõlmisin ma lepingu Uno X-iga. See ettevõte on olnud minu pikaaegne toetaja ja seetõttu mulle väga oluline,» sõnas Klæbo.