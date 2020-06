Eesti koondislane: osal mängijatel tekib probleeme välisklubi leidmisega

Kõige karmimalt on seni tabanud krahh Saksamaad, olgugi et Euroopa juhtiva riigi majandusliku kuvandi põhjal võinuks eeldada teisiti. Praeguseks on juba kolm Bundesliga klubi tipptasemel mängimisest loobunud, vahendab Võrkpall24.ee .

«Kindlasti tekib ka osal Eesti mängijatel tänavu probleeme välisklubi leidmisega. Sel juhul tekib küsimus, mida nad teevad – kas lõpetavad ära mängimise või tulevad Eestisse madalama palga peale,» arutles Juhkami taskuhäälingusaates «Kuldne geim». «Aga siin tekib ka see küsimus, et kui Eesti klubid suudaksid maksta tänavusega sarnast palka, siis oleks päris suur tõenäosus, et siia tuleksidki mitmed (välismaal mänginud -toim) mehed mängima. Samas, kui palk, mida pakutakse, on selline, mille puhul mängija tunneb, et ta ei pruugi sellest äragi elada, siis võib ta valida mõne muu eriala,» sõnas Juhkami