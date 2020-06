Täna otsepilt ⟩ Uibo osaleb unikaalsel jõuproovil, vastasteks maailmarekordimees ja maailmameister

Doha MMi hõbemedalisti kõrval on stardis ka kümnevõistluse maailmarekordimees Kevin Mayer ja valitsev maailmameister Niklas Kaul.

Kõik mehed osalevad võistlusel maailma eri paikadest. Mayer läbib katsumuse Prantsusmaal Montpellier'is asuvas treeningkeskuses, sakslane Kaul otsustas kodumaal Mainzis oleva treeningbaasi kasuks ja Uibo võistleb USAs Florida osariigis asuvas Clermonti võistluskeskuses.

Võistlejatel tuleb unikaalsel võistlusel näidata enda häid külgi nii jõu-, kiirus- kui ka vastupidavusaladel. Alustatakse teivashüppest, kus sportlastel tuleb kümne minuti jooksul võimalikult mitu korda ületada nelja meetri kõrgusel asetsevat latti. Seejärel tõugatakse kuuli. 7,26 kg kaaluv raudmuna tuleb 10 minuti jooksul tõugata võimalikult mitu korda üle 12 meetri kaugusel asuva tähistuse.

Viimaseks võistlusalaks on joonejooks, kus kaks koonust asetatakse teineteisest 20 meetri kaugusele ja neid puudutades tuleb spuritda edasi-tagasi. Võidab see, kes läbib viie minuti jooksul enim tiire.

Tund aega kestvale võistlusele antakse avapauk täna Eesti aja järgi kell 18.00.

Kümnevõistluse viimaste aastate valitseja Mayer'i arust tuleb võistlus väga nõudlik. «Selline formaat on võistlejatele üsna kurnav, sest see nõuab väga head vastupidavust,» selgitas maailmarekordimees. «Oleme pigem sprinterid ja seega kujunevad vastupidavusalad enamasti keeruliseks. Usun, et Kaul on favoriit ja me Uiboga proovime talle vastu saada.»

«Kui kolme võistlusala võrrelda, siis viimane on kindlasti kõige keerulisem. Ma pole kunagi oma elus sellist asja teinud. Teivashüpe ja kuulitõuge on täiesti tehtavad,» jätkas Mayer.

Kaul ootab võistlust suure huviga. «Väga hea on teha midagi muud peale treenimise,» alustas läbi aegade noorim kümnevõistluse maailmameister. «Ootan seda väga ja olgugi, et me ei viibi samas asukohas, saab see ikkagi lõbus olema.»

Siiski ei taha sakslane nõustuda, et just tema on võistluse favoriit. «Teivashüpe saab kindlasti keeruline olema, sest tegin seda viimati kolm kuud tagasi. Viimane ala on meile kõigile keeruline, sest tavapäraselt jookseme lõpus 1500 meetrit, kus saab ühtlase tempoga kulgeda, kuid nüüd peab sisuliselt viis minutit lihtsalt spurtima.»

Uibo usub, et teda ei tohiks enne võistlust soosikuks nimetada. «Pean lihtsalt sihti silme ees hoidma ja konkurente püüdma,» rääkis eestlane. «Arvan, et teeme midagi sarnast, mida muidu võistlustel teeksime. Nagu ikka jooksed, hüppad ja viskad, kuid nüüd tuleb kordusi lugeda.

«Vormist pole mul head ülevaadet, sest nagu Niklas, pole ma teivast juba ammu hüpanud ja ka kuuli pole kolm kuud tõuganud. Saab kindlasti huvitav olema,» arvas Uibo.