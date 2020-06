Sardiinia ralli on ühe sammu kaugusel uue kuupäeva teatamisest

Sel nädalal teatasid Soome ja Uus-Meremaa, et nemad tänavu rallit ei korralda. MM-sarjale oli see valus hoop, sest kümnest selle hooaja etapist koguni kuus on nüüd edasi lükatud või ära jäetud. Õnneks tundub, et Itaalias on asjad normaliseerumas, sest Sardiinia on vaid ühe sammu kaugusel ralli organiseerimisest oktoobris, kirjutab väljaanne AS.