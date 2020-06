Räikkönen võib tulevikus taas WRC-sarjas sõita

Praegu sõidab 40-aastane Räikkönen F1 sarjas, esindades Alfa Romeot. Kui Räikkönen peaks ühel hetkel vormel 1 loobuma, on tal huvi taas ralliauto rooli keerata. Sellise väitega esines Iltalehtis Räikköneni rallikarjääris aidanud Laukkanen. «Kimile pakub ralli kindlasti huvi. Ma usun, et ta hakkab sellega vormelikarjääri järel uuesti tegelema,» ütles ta.

Kui Räikkönen 2009. aasta järel vormel 1 sarjast pausi tegi, liitus ta just WRC-sarjaga. Erameeskonda kuulununa sõitis ta MM-sarjas Citroën C4 WRC autoga ning tegi kaasa kaks hooaega. Tema parimaks tulemuseks jäi 2010. aastal Türgis saavutatud viies koht.

Laukkaneni hinnangul on Räikkönen piisavalt kõva nimi, kellest oleks kasu ka WRC-sarjale. «Küsimus on ilmselt selles, kui palju aega tal pere kõrvalt MM-sarjas võistlemiseks jääks. Kirg ralli vastu on tal kindlasti olemas.»