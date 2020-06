EALi korraldatav ralli lükkus augustisse

Kuigi esialgu planeeriti ralli 24. - 25. juulile, otsustas korraldusmeeskond selle lükata edasi kahel põhjusel. Esiteks loob see lisaaeg välisvõistlejatele ja tiimidele paremad eeldused COVID-19-st tulenevate reisipiirangute ja karantiinitingimuste leevenduseks ning teiseks Soome WRC etapi korraldajate otsus selleaastane võistlus ära jätta.

«Meil on tõsiselt kahju, et selleaastane Soome WRC etapp otsustati ära jätta. Pole mingi saladus, et eestlastele on läbi aastate meeldinud sõita üle mere Jyväskylä metsadesse tipptasemel rallit vaatama. See on olnud justkui iga-aastane palverännak tuhandetele fännidele ja meil on väga kurb meel, et ei saa seda sel aastal nautida,» rääkis Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimees Janis Kaal.

«Mõistagi polnud see juhus, et plaanisime korraldada Rally DirtFish’i kaks nädalat enne Neste Rally Finland’i toimumist. Eesti teed on väga sarnased Soome omadele ja see olnuks fantastiline võimalus pakkuda WRC tiimidele võistlusoludes testimist,» jätkas ta.

«Kui tuli uudis, et Soome WRC etapp sel aastal ei toimu, pidime korraldusmeeskonnaga otsustama, kas siinne ralli toimub algselt planeeritud kuupäevadel või lükkame selle kaks nädalat hilisemaks. Olles hetkeolukorrast teadlikud ja pidevalt jälginud COVID-19-ga seotud arenguid, näeme, et iga nädalaga muutuvad viiruse leviku tõkestamisega seotud piirangud aina leebemaks,» tõdes Kaal.

Tänak: kahju, et Soome ralli ära jäi, kuid mõistan seda otsust

Hyundai Motorspordi ridadesse kuuluv valitsev autoralli maailmameister Ott Tänak ootas Soome rallile minekut pikisilmi. Tänak on valitsenud Soome teid juba kaks viimast aastat ning lootis sel aastal esimese mitte-soomlasena minna püüdma rallivõitude kübaratrikki.

«Kõigile meeldib Soome. See on ka minu jaoks väga eriline. Pole just palju kohti, kus saaks sõna otseses mõttes autoga lennata nagu saab seda teha Soome rallil. Eestlastele on see muidugi veelgi erilisem – see on ainus ralli, mida eestlastest fännid saavad pidada koduseks WRC etapiks. Nähes raja ääres lehvimas kõiki neid Eesti lippe, tekib paratamatult tunne nagu sõidaksin koduteedel,» sõnas Tänak.

«Ma mõistan seda otsust, mis [Soome ralli] korraldajad pidid vastu võtma. Maailmas valitsevad hetkel karmid olud ja viirus muudab kõik veelgi keerulisemaks, kuid ma usun, et olukord liigub paremuse poole. Me näeme, et nii Eestis kui ka mujal hakkab elu vaikselt jälle normaalsuse poole liikuma,» jäi ta positiivseks.