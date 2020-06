Maijooksust võttis virutaalsel kujul osa pea 4500 liikujat

«Kümne aasta jooksul on Vähiliidu bussis käinud üle 70 000 naise, rinnavähk on avastatud 298-l. Neist 85 protsendil juhtudest on olnud haigus avastamise momendil varases staadiumis, kus see on väljaravitav. Suur tänu kõigile Tallinki Maijooksu korraldajatele ja osalejatele, kes toetasid Eesti Vähiliitu, et osta uus 3D mammograaf, mis aitab avastada rinnavähki igas eas naistel,» ütles Maie Egipt Eesti Vähiliidu juhatuse esimees.