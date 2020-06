Autoralli MM-hooaeg on kuristiku äärel, kuid Millener veel alla ei anna

FIA rallidirektor Yves Matton on öelnud, et maailmameistri väljakuulutamiseks tuleks sõita seitse etappi. Praeguseks on sõidetud kolm ning teoorias on jäänud veel kuus etappi ehk kokku tuleks üheksa rallit.

Kuid siin on mõned agad. Kui edasi lükatud Sardiinia etapp püütakse järele sõita oktoobris, siis Argentina ralli puhul pole see logistikaprobleemide tõttu kuigi tõenäoline. Lisaks pole üldse kindel, et kõik järelejäänud (Türgi, Saksamaa, Wales, Jaapan) üldse toimuvad.

M-Spordi rallimeeskonna pealik Richard Millener ütles, et praegu on veel vara hooaja suhtes alla anda. «Tuleb meeles pidada, et välja käidud number seitse oli meie esialgne mõte. Me teadsime, et võib-olla peame olukorra ümber hindama,» sõnas ta Autospordile.

«Ma ei usu, et keegi tahaks väiksemat numbrit, kuid meie teele tekib aina enam takistusi. Võib-olla peame oma esialgse hinnangu ümber kujundama,» jätkas ta.