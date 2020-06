Tänak Soome ralli ärajäämisest: mõistan seda otsust

«Kõigile meeldib Soome. See on ka minu jaoks väga eriline. Pole just palju kohti, kus saaks sõna otseses mõttes autoga lennata nagu saab seda teha Soome rallil. Eestlastele on see muidugi veelgi erilisem – see on ainus ralli, mida eestlastest fännid saavad pidada koduseks WRC etapiks. Nähes raja ääres lehvimas kõiki neid Eesti lippe, tekib paratamatult tunne nagu sõidaksin koduteedel,» sõnas Tänak.