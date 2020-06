2002: Johan Bruyneel (toonane US Postali spordidirektor) õpetas mind kasutama testosterooniplaastreid juunis toimunud Dauphine Libere ajal. Pärast seda lendasin ma helikopteris koos Lance Armstrongiga finišist Grenobles San Mauritzisse Šveitsis. Selle kopterilennu ajal ulatas Armstrong isiklikult mulle karbi 2,5 mg plaastreid oma naise nähes. Umbes nädal hiljem võttis dr. Ferrari (kurikuulus dopinguarst Michele Ferrari) minult pool liitrit verd, et Tour de France’i ajal see uuesti tagasi panna.