Hamilton meenutas lapsepõlve: läksin karatetrenni, et kaitsa end rassistliku kiusamise eest

Lewis Hamiltoni avaldus

Olen end iga päev hoidnud kursis meie praeguse rassismivastase võitlusega. See on toonud mulle meelde valusad kogemused mu oma lapsepõlvest. Need on erksad mälestused, millega ma nooruses silmitsi seisin. Olen kindel, et ka paljud teist on rassismi ja diskrimineerimisega kokku puutunud.

Seni olen rääkinud enda isiklikust kogemusest üsna vähe, sest mulle on õpetatud, et need asjad tuleb hoida enda sees - end ei tohi näidata nõrgana. Mulle õpetati, et sellest kõigest tuleb rajal võitu saada. Aga kui ma olin võidusõidust eemal, mind kiusati ja peksti. Ainus viis sellega toime tulemiseks, oli õppida ennast kaitsma ja läksin seetõttu ka karatetrenni. Aga selle kõigega kaasnenud negatiivset psühholoogilist mõju ei saa siiski mõõta.

Seetõttu on minu teekonnal palju sügavam mõõde kui pelgalt sportimine: ma endiselt võitlen. Jumal tänatud, et mul oli lapsepõlves isa näol tugev mustanahaline eeskuju, kelle poole ma võisin pöörduda. Kõigil meist seda pole ja me peame neid toetama ning kaitsma. Peame olema ühtsed!

Olen varasemalt mõelnud, et miks oli 2020. aasta algusest peale hukule määratud, kuid nüüd hakkan uskuma, et 2020 võib hoopis olla meie elu kõige olulisem aasta. Aasta, kus saame lõpuks hakata muutma vähemuste süsteemset ja sotsiaalset rõhumist.

Me tahame lihtsalt omada samu võimalusi, nii hariduses kui ka elus üldiselt. Et me ei peaks kartma tänaval kõndimist, kooli minemist, poes käimist ega muud sellist. Me väärime seda õigust sama palju kui teised!

Võrdne kohtlemine on meie tuleviku jaoks ülimalt tähtis ja me ei saa seda võitlust lõpetada. Mina ühe võrdsete võimaluste eest seisjana ei loobu sellest kunagi!