Promootor: WRC tuleb viia Hiina ja USAsse

Ciesla usub, et selline käik aitaks suurendada autotootjate huvi sarja vastu, kuna Hiina ja USA on ettevõtete jaoks võtmetähtsusega turud. «Tahame Hiinas ja Ühendriikides peetavaid võistlusi, et suurendada enda nähtavust nendes riikides. See annaks autotootjatele rohkem põhjust WRC-sse investeerimisel,» ütles Ciesla Autospordile. Promootori sõnul takistas koroonaviiruse levik vastavasuunalist tööd, kuid tulevikus tuleks kindlasti selle plaaniga edasi minna.

WRC on maailma kahelt suurimalt autoturul puudunud juba rohkem kui 20 aastat. Viimati sõideti Hiinas Pekingi lähedal 1999. aastal. Neli aastat tagasi oli Hiina pealinna lähistel samuti kavas etapp korraldada, kuid paduvihmad kahjustasid trassi sellisel määral, et võistlus otsustati ära jätta.

USAs käis autoralli MM-sari viimati 1988. aastal.

Järgmine suur muutus WRC sarjas on hübriidautode tulek 2022. aastal. Ciesla usub, et ka see aitab muuta sarja tootjatele atraktiivsemaks. «Hübriidautodest saab kindlasti üks aspekt, miks tootjad võiksid liituda WRC sarjaga. Aga hübriidautod ei ole tegelikult midagi rohkemat kui element suuremas projektis.»

Promootori sõnul on WRC juba täna tootjatele väga atraktiivne partner. «Meil on maailma parimad sõitjad ja kõige vaatemängulisem videopilt. See on autotootjatele väga kasulik platvorm. Kasulik ka rehvitootjatele ja kütusemüüjatele, sest me laseme neil arendada uusi asju enne turule paiskamist. Me oleme teadus- ja arendusplatvorm kõikidele. Meil saab testida igasugustes oludes: liiv, lumi, jää, asfalt, looduslik pinnas, külm, kuum. Selle kogemuse saab tavaautodele üle kanda.»