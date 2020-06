Fotod ⟩ Skandaalne Caster Semenya vihjab lapseootusele

Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja Caster Semenya on rahvusvahelise meedia taas kihama pannud. Nii kergejõustiklane kui ka tema abikaasa postitasid sotsiaalmeediasse pildi, kus on näha kahte väikest paput. Mõistagi eeldavad kõik, et tegemist on viisiga anda teada lapseootusest.