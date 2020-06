Thierry Neuville pillub kriitikat: WRC-sarjas on tulemas palju rumalaid uuendusi

Rahvusvaheline autoliit FIA pole veel avaldanud, millised saavad uued reeglid täpselt olema, samas pole nõuded ka veel kivisse raiutud. Tõsi, nii mõndagi on FIA siiski välja käinud .

FIA rallidirektor Yves Matton on korduvalt öelnud, et uute reeglitega tahetakse MM-sarja kaasata rohkem autotootjaid. Seega soovitakse osalemise kulusid alla tõmmata, et võistlus oleks tehastele atraktiivsem.