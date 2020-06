Jalgpallistaar Neymar langes idenditeedivarguse ohvriks

Väljaande sõnul polnud Neymaril ega tema lähikondlastel kuriteost aimugi ning nad said sellest teada ajakirjanduse vahendusel. «Meil pole aimugi, kes võis seda teha,» öeldi Neymari eest avalduses.

28-aastane Neymar on väle ja tehniline edurivimees, kes on Brasiilia eest löönud 101 kohtumisega tervelt 61 väravat. Ta on võitnud muu hulgas nii Hispaania, Prantsusmaa kui ka Meistrite liiga tiitli.