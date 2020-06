Rumeenia tennisist pärast alasti Serena Williamsi nägemist: ma olin nädal aega šokis

«Tegemist oli mu esimese Suure slämmi turniiriga. Ja mu esimene mälestus oli see, kui ma läksin riietusruumi ning nägin esmakordselt Serena Williamsit. Ta oli alasti ja ma olin nädal aega šokis, sest ta oli nii suur. Täiesti hämmastav, kuidas ta sellise välimuse juures mängib ja liigub,» sõnas Cadantu.

Cadantu karjääri parim edetabelikoht (59.) pärineb 2014. aasta jaanuarist. Suurtel slämmidel on ta parimal juhul jõudnud teise ringi (2013. aasta Wimbledon). WTA-turniiridel on ta jõudnud korra elus finaali: 2012. aasta Monterrey Openil jäi 4:6, 4:6 alla ungarlannale Timea Babosele, küll on tal ette näidata üheksa ITF-i turniiri esikohta.