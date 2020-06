Endine tenniseäss: mu isa varastas mu tagant miljoneid ning peksis mind

Ent kaotused olid need, mis tema karjäärile lõpuks joone alla tõmbasid. Sest tema isa ei suhtunud nendesse hästi. «Pärast kaotust virutas ta mulle lihtsalt rusikaga näkku. Või pistis mind peadpidi vanni või sidus mind voodi külge kinni ja piitsutas mind. Seda sellepärast, et ma ei liikunud väljakul piisavalt hästi,» meenutas argentiinlane läbielatut väljaandele La Nacion. «Noorena tegi ta kõik, et mind alandada.»