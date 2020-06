Hiigelkoguse kokaiini smuugeldamises süüdistatud kikkpoksija avas aastaid hiljem suu

36-aastane Gerges peeti 2010. aastal Antwerpis kinni kahtlustatuna narkoäris. Hollandlane eitas küll seotust 128-kilogrammise kokaiinilastiga, kuid nüüd tunnistab ta, et oli sellega muidugi seotud.

Pärast esimest vanglaskäiku otsustas Gerges rohkem kikkpoksile rõhku pöörata, kuid see ei tähendanud, et ta tänavaelu maha oleks jätnud. Vastupidi. Tänu võitlejakarjäärile tõusis ta ka gängihierarhias ja lihtlabased poeröövid asendusid narkoäriga. Äriga, mis hõlmas endas ka 128 kg kokaiini liigutamist, mis talle lõpuks ka saatuslikuks sai.

Kuna de facto on see kõik nüüd selja taha jäänud, võtab Gerges narkoteemal avalikult sõna ka raamatus. Ta võtab narkotöö omaks, kuid lisab, et 2010. aastal Antwerpis juhtunu osutus tema jaoks omamoodi päästerõngaks.