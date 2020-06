15-aastast tüdrukut seksuaalselt ahistanud treener sattus uurimise alla

Kuigi ahistamisjuhtum pärineb eelmise aasta suvest, sai põhjanaabrite alaliit sellest teada alles kolm päeva tagasi ehk 4. juulil. Pärast seda on nad palunud selgitusi nii treenerilt kui ka tema endiselt ja praeguselt koduklubilt. Lisaks on jalgpalliliit suhelnud ahistatud jalgpalluri vanemate ja Soome spordieetika keskusega.

Helsingi jalgpalliklubis töötavale treenerile on määratud praegu ajutine tegutsemiskeeld ning tema tegevused on ka edasise uurimise all.

Ahistatud tüdruk sõnas, et teda on viimane aasta vaevanud tõsine motivatsioonipuudus ning see on tingitud endise treeneri seksuaalsest ahistamisest. Tütarlapse sõnul koges ta ahistamist nii juhendaja sõnumites kui ka sotsiaalmeedias.

Pärast pikka kõhklemist otsustas tüdruk sellest rääkida oma vanematele, kes edastasid vastava informatsiooni omakorda jalgpalliklubile. Võistkond kuulas treeneri üle ning vallandas ta.

Kogu loo juures ongi kõige skandaalsem asjaolu, et kuigi treener lasti pärast ahistamisjuhtumit 2019. aasta suvel klubist lahti, ei informeerinud tiim sellest kohalikku alaliitu, mistõttu oli juhendajal võimalik samal erialal omale uus töökoht leida.

Klubi selgitas Iltalehtile, et pärast juhendajaga töölepingu lõpetamist kaalusid nad ka kuriteo teate esitamist, kuid kuna tegemist oli alaealisega, jäi see otsus vanemate teha. Seega arvas klubi, et nende roll kahetsusväärses saagas on lõppenud, mistõttu ei teatanud nad vahejuhtumist ka alaliitu.