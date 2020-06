Jaapani ralli korraldajad rahustasid WRC-fänne

Praeguse seisuga lükatakse autoralli MM-karussellile hoog uuesti sisse septembri viimasel nädalavahetusel Türgis, millele järgneks siis Saksamaa, Walesi ja Jaapani osavõistlused. See on siis ametlik stsenaarium, kuid kuluaarides sahistatakse ka kurvemaid jutte.

Nimelt on väikesed küsimärgid tekkinud Saksamaa ja Walesi rallide kohale, sest mõlema korraldus toetub suuresti piletimüügile. Murepilved on ka tõusva päikese maa võidukihutamise kohal.

«Mul on väga kurb kuulda, et nii paljud etapid on tänavu juba WRC-kalendrist pudenenud, kuid nii meie kui ka WRC-promootor on jätkuvalt arusaamal, et Uus-Meremaa võidukihutamise ära jäämine ei mõjuta kuidagi sarja üldist logistikat. Meie töötame jätkuvalt Jaapani ralli toimumise nimel,» lausus ta.