Arvamus ⟩ Valimised õhina ja põhina vahel

Alustagem algusest. Liikumisest. Mitte keegi ei vaidle vastu, et see on kasulik. Et meie süda, vereringe, lihased, luustik ja ka psüühika on otseselt seotud sellega, kuidas me oma keha vormis hoiame. See kõik võib toimuda riiklikult planeeritud ja motiveeritud programmi alusel, aga midagi ei juhtu, kui jätta see 100% erasektori ja inimese enda vaba tahte küsimuseks. Loomulikult saab tark riik oma kodanike tervisele kaasa aidata, ehitades rattateid ja rajades palliplatse ning ujulaid väiksematesse kohtadesse. Seeläbi kasvatada ka kodanike tervena elatud aatate arvu (kus Eesti on näiteks Skandinaaviast valgusaastate kaugusel maas) ja koos sellega riigi maksutulu. Ning, paralleelselt kulutada vähem ravikuludele. See kõik on loomulik. Ja selles pole midagi seksikat. Life as usual.

Seksikas pool aga on paraku muus. Nimelt on inimestele alati meeldinud võistelda. Vähem ise, aga rohkem teisi võistlemas vaadata. Vaadata ori-gladiaatoreid, teha nende peale rahalisi panuseid, rikastuda. Ise tribüünil või seinasuuruse teleka ees õlut rüübates ja absoluutselt ebatervet elu viljeldes. Panete tähele: inimesed, kes vaatavad sporti hasartselt, ei ole kaugeltki mitte need, kes ka ise spordiks. Need on kaks paralleelset maailma, mis kattuvad vaid osaliselt.

Tippsport teeb katki

Olümpiatraditsioonis, kus eri rahvaste kangelased üksteisega mõõtu võtavad, peitub kaunis metafoor. Tegelikkuses pole tippsordis aga mitte midagi tervislikku. Isegi nendel murdmaasuusatajatel ja jooksjatel, kes meil maailma saja parema hulka ei suuda tõusta ja keda me parastades kolmandaks ešeloniks ehk igavesti noorteks ja paljutõotavateks sõimame, on 30. eluaastaks läbi mitmed liigesed, pannakse põlveproteese jne. Vahel on mul valus, kui Erika Salumäe peale mõtlen – ta jättis kogu oma tervise nendesse medalitesse. Aga kui palju on neid, kes tegid seda samuti, kuid kunagi olümpiamedalini ei küündinud? Sadu? Tuhandeid? Ja mida nad vastu said? Mitte midagi. Erika sai vähemasti maja.

Sporditraumad on valdkond, millest lastele ega vanematele ei räägita. Sest maht, millega juba noored treenivad, on liiga suur ning treeningmeetodid tugevalt kaldu superinimeste aretamise poole. Eesti puhul kaasneb sellega ka palju ebaprofessionaalsust ja madal füsioteraapia tundmine. «Loeb ainult medal, mitte see, millise hinnaga selleni jõutakse», hüüdlause kummitab kõiki, kes kord tippsporti tulnud ja häbenevad tulemusteta lahkuda. Kui tervisespordis kehtis arusaam, et «see aitab kaasa tervena elatud aastate kasvule», siis tippspordi sõnastama slogan kõlab vastupidiselt: «muudame su juba keskealiselt invaliidiks».