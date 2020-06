Tervisemuredega kimpus olev Unitedi ründelegend: olen õnnelik, kui mul õnnestub 50. eluaastani välja vedada

«Üritan mitte liiga kaugele tulevikku vaadata ning lihtsalt elan päev-päeva haaval,» vahendab Mirror mehe sõnu. «Mul meenub kohe üks tume vestlus mu tütrega, kes ütles mulle, et «isa, sa elad igavesti». See on mul väga elavalt meeles, sest kõik mis ma talle vastu ütlesin oli – «olen õnnelik, kui vean 50. eluaastani välja».»

Cole tunnistab, et ta kardab surma ning pidevad muremõtted mõjutavad teda ka vaimselt. «Mu suurim hirm on, et ühel päeval ärkan ma üles ning mu neerud on jälle üles öelnud. Muu mind ei huvita, sest see on mu suurim hirm. Kui see lõpetab töötamise, siis kuidas ma selle üle elan?»