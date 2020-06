Soome ratsahooaeg sai surma tõttu šokeeriva alguse

Kainuu hipodroomi juhti Auvo Moilaneni sõnul on hobuse surmapõhjused praegu välja selgitamisel, kuid ta kinnitas Soome rahvusringhäälingule, et säärased surmad on hobuvõiduajamises väga haruldased. «Avaldame hobuse omanikele kaastunnet, sest ratsu kaotamine on alati väga-väga valus,» sõnas ta.